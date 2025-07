Gangue do Alicate invade casa e rouba moto que seria usada para sustentar família em SP

Uma gangue que utiliza um alicate grande para quebrar cadeados foi flagrada furtando uma motocicleta durante a madrugada em uma casa na zona norte de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 4h30. A vítima, Priscila, estava dormindo ao lado do local onde a moto estava guardada e expressou sua indignação: "Os criminosos levaram a motocicleta sem fazer nenhum barulho. Isso que me deixa indignada, né? A gente está sem segurança total". Seu marido, Douglas, que havia sido recentemente demitido e planejava usar a moto para trabalho, agora se vê sem meio de sustento. A polícia está investigando o caso, mas os ladrões ainda não foram localizados. Para a família, o silêncio se tornou um sinal de alerta diante da audácia do crime.



