Gerente de loja é avisada de crime e agride ladrão em loja no Rio de Janeiro

Uma gerente de loja de artigos para cabelo reagiu de forma impressionante a um furto. Quando informada sobre o crime cometido por um homem usando regata cinza, a gerente perseguiu e agrediu o suspeito com socos e chutes. Um amigo da gerente também interveio, aplicando um mata-leão no ladrão e usando um frasco de spray para agredi-lo. A polícia foi chamada, mas o suspeito conseguiu escapar.



