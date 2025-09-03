Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Goleiro morre após levar bolada no peito em jogo de futsal

Jogador chegou a andar pela quadra antes de desmaiar

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um goleiro morreu instantes após ser atingido por uma bolada no peito em jogo de futsal na cidade de Augusto Corrêa, no Pará.

Após o impacto da bola, ele ainda conseguiu caminhar pela quadra antes de desmaiar repentinamente. Ele foi imediatamente levado ao hospital local para atendimento médico emergencial. No entanto, apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu e veio a falecer.


O ocorrido chocou os presentes e gerou comoção entre amigos e familiares do atleta.




