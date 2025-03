Grávida de quatro meses mata o marido e alega que foi agredida

Uma mulher grávida de quatro meses matou o marido com vários tiros durante uma briga, registrada por uma câmera de segurança, em Valparaíso de Goiás. Segundo a mulher, ela era agredida e ameaçada pelo companheiro. Ela indicou à polícia onde estava a arma usada no crime, que pertencia ao marido. Após pagar uma fiança de dois salários mínimos, foi liberada e responderá por homicídio.



