Guardas municipais salvam bebê que se engasgou com leite materno

Guardas municipais foram fundamentais ao atenderem rapidamente um chamado de socorro dos pais de um bebê engasgado. Demonstrando preparo, um dos agentes realizou a manobra de desengasgo com agilidade, permitindo que, em menos de dois minutos, o bebê voltasse a respirar. Após o salvamento, a criança foi encaminhada ao hospital para exames. De acordo com os guardas, o engasgamento aconteceu durante a amamentação com leite materno.