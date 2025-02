Helicóptero Águia faz resgate de policial ferido na zona sul de SP

Um helicóptero da Polícia Militar foi acionado para uma ocorrência na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta (28). O Águia 14 pousou em um campo de futebol no Grajaú para resgatar um policial ferido durante uma perseguição. Viaturas e motos do 27º Batalhão cercaram a área. O policial foi transferido rapidamente para o hospital com o apoio do helicóptero.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!