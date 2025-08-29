Homem derruba mulher com soco e ela perde os dentes
Câmera de segurança flagra agressão violenta motivada por ciúmes
Uma câmera de segurança registrou um caso grave de violência doméstica em Santa Inês, no Maranhão. Um homem agrediu a esposa com um soco durante uma discussão e continuou a violência dentro da residência do casal. A vítima perdeu vários dentes devido à agressão e está se recuperando dos ferimentos graves.
O incidente ocorreu após o homem ser tomado por ciúmes. Além do soco que derrubou a mulher ao chão e das ofensas verbais proferidas enquanto ela estava caída, ele também tomou sua bolsa e desferiu chutes na vítima. Apesar da chegada rápida da polícia ao local do crime, o agressor conseguiu fugir antes de ser detido.
A situação foi classificada como tentativa de feminicídio pelas autoridades locais devido à gravidade dos ferimentos causados à mulher. O caso destaca a necessidade urgente de medidas mais rigorosas para punir os responsáveis por tais atos violentos e prevenir novos casos semelhantes.
"Se eu sou delegado, eu não tenho dúvida. Tentativa de feminicídio, agregado à lesão corporal, porque machucou os dentes da moça. E quadro tudo, entubo tudo para falar o português claro. Nesse cara, né?", disse um oficial indignado com a situação.
