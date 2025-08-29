Homem derruba mulher com soco e ela perde os dentes

Uma câmera de segurança registrou um caso grave de violência doméstica em Santa Inês, no Maranhão. Um homem agrediu a esposa com um soco durante uma discussão e continuou a violência dentro da residência do casal. A vítima perdeu vários dentes devido à agressão e está se recuperando dos ferimentos graves.

O incidente ocorreu após o homem ser tomado por ciúmes. Além do soco que derrubou a mulher ao chão e das ofensas verbais proferidas enquanto ela estava caída, ele também tomou sua bolsa e desferiu chutes na vítima. Apesar da chegada rápida da polícia ao local do crime, o agressor conseguiu fugir antes de ser detido.

A situação foi classificada como tentativa de feminicídio pelas autoridades locais devido à gravidade dos ferimentos causados à mulher. O caso destaca a necessidade urgente de medidas mais rigorosas para punir os responsáveis por tais atos violentos e prevenir novos casos semelhantes.

"Se eu sou delegado, eu não tenho dúvida. Tentativa de feminicídio, agregado à lesão corporal, porque machucou os dentes da moça. E quadro tudo, entubo tudo para falar o português claro. Nesse cara, né?", disse um oficial indignado com a situação.

