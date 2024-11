Homem é cercado e espancado por jovens na Grande São Paulo

Um homem foi agredido por três jovens na região metropolitana de São Paulo. As imagens mostram a vítima sendo derrubada no chão e recebendo chutes e golpes com uma barra de ferro. A agressão cessou quando outras pessoas intervieram. A vítima sofreu ferimentos no rosto e cabeça e precisou ser hospitalizada. Ele relatou que as agressões começaram após uma briga na rua. O irmão da vítima informou que ele tem autismo e faz tratamento para esquizofrenia.