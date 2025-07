Homem é preso após matar irmão com esquizofrenia em Osasco (SP) O autor do crime e a vítima tinham envolvimento com drogas

Balanço Geral Manhã|Do R7 02/07/2025 - 10h02 (Atualizado em 02/07/2025 - 10h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share