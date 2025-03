Homem espancado em rua de São Paulo alega inocência e diz que não roubou celular

Yuri, um homem de 24 anos, foi agredido por um grupo em uma rua da zona norte de São Paulo , acusado de roubar o celular de uma mulher. Testemunhas relataram que o grupo estava armado e iniciou as agressões sem confirmação do crime. Yuri afirmou que suas características físicas foram a razão do ataque, sugerindo discriminação racial. Ele buscou abrigo em uma base policial próxima, e os agressores foram detidos. A vítima relatou queenfrenta dificuldades emocionais devido ao trauma e à discriminação vivida.



