Homem instala câmera e flagra ex-mulher agredindo a filha de apenas dois anos

Uma mulher foi presa sob acusação de agredir sua filha de apenas dois anos. O caso veio à tona quando o pai da criança notou machucados na menina e decidiu instalar uma câmera escondida no quarto para investigar. As imagens capturaram a mãe cometendo as agressões perto da cama do casal. Após assistir ao vídeo, o pai acionou a polícia.

Durante a prisão, a mulher justificou suas ações alegando estar sobrecarregada com os cuidados dos filhos gêmeos. Ela passou por audiência de custódia e permanecerá detida pelo crime de lesão corporal. Segundo informações do delegado responsável pelo caso, há indícios de que essa não seria a primeira vez que a mãe teria agredido a criança.

Investigações apontam que desde meados do ano passado foram observadas várias lesões na menina. Além das acusações atuais, está sendo apurada também uma possível prática de tortura contra ela. A polícia civil solicitou uma medida protetiva para garantir a segurança da filha e determinou que ambas as crianças fiquem sob os cuidados do pai daqui em diante. Até o momento, não houve contato com representantes legais da defesa da mulher envolvida no caso.

