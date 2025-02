Homem morre após sofrer infarto enquanto dirigia em rodovia no interior do Pará

Um motorista morreu após sofrer um infarto enquanto dirigia em uma rodovia no interior do Pará. Ele colidiu com uma mureta de proteção. O incidente foi capturado em vídeo por outro motorista que seguia atrás. Nas imagens, o veículo se desloca pela faixa divisória e entra na contramão antes de bater na mureta ao entrar na ponte. A causa da morte está sendo investigada para determinar se foi devido ao infarto ou à colisão.