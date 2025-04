Homem que matou a ex-companheira e abusou da enteada é preso em SP após denúncia anônima

Cláudio Gomes de Souza, acusado de matar a ex-companheira Flávia Rodrigues de Souza e tentar abusar da filha dela, foi preso em São Paulo . O crime ocorreu em agosto de 2022, em Cotia, durante uma discussão. Flávia foi morta a facadas e a filha, de 13 anos na época, escapou de um ataque. Cláudio ficou foragido por quase três anos, escondendo-se em Santos e Osasco. A prisão foi possível após denúncia anônima, e o momento do cerco policial foi capturado em vídeo. Apesar de tentar se passar por vítima, as alegações de Cláudio foram refutadas pela polícia, que cumpriu seu mandato de prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!