Homem se passa por entregador e furta carga avaliada em R$ 35 mil

Um esquema fraudulento envolvendo falsos entregadores tem gerado preocupações e prejuízos na cidade de São Paulo . Recentemente, um homem foi flagrado carregando seu carro com materiais de construção avaliados em R$ 35 mil para uma suposta entrega que nunca ocorreu. O incidente culminou na prisão do motorista e sua acompanhante em São Bernardo do Campo.

O golpe consiste no aceite da corrida por parte dos falsos entregadores que retiram a mercadoria no local combinado. Após isso, eles cancelam a entrega através do aplicativo utilizado para o serviço e desaparecem com os produtos. As vítimas recebem notificações sobre o cancelamento sem possibilidade de rastrear os responsáveis ou recuperar suas cargas.

Uma das vítimas relatou ter perdido R$ 3.500 após contratar um serviço similar via aplicativo. Ao tentar resolver a situação, recebeu a resposta de que a plataforma não se responsabilizava pela carga transportada.

Um advogado especialista em direito do consumidor explica que os aplicativos têm responsabilidade solidária pelos danos causados aos consumidores, conforme estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Recomenda-se às vítimas reunir provas documentais antes de buscar reparação judicial.

A associação representativa das empresas envolvidas nesse tipo de transporte ainda não se pronunciou sobre medidas preventivas ou orientações específicas aos usuários visando minimizar riscos associados ao uso desses serviços digitais.

