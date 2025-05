Homem simula sequestro para tentar receber dinheiro do seguro no Rio de Janeiro

Benjamin Roberto Lima dos Santos foi à delegacia e relatou que ele e sua namorada foram roubados e sequestrados. No entanto, imagens de câmeras de segurança revelaram que ele agiu sozinho. As câmeras mostram Benjamin entrando em um prédio em 30 de abril, realizando saques e compras com seus próprios cartões. Ele afirmou ter sido abordado por dois homens armados, que o teriam forçado a fazer transferências bancárias e compras. Entretanto, a polícia descobriu que as transações foram feitas por ele mesmo, incluindo a compra de um celular de última geração. Benjamin será acusado de falsa comunicação de crime e estelionato, por tentar fraudar o seguro e obter ressarcimento por valores que alegou ter perdido em um roubo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!