Homem suspeito de assediar mulher em vagão de trem é preso em São Paulo
Outros passageiros reagiram violentamente ao perceberem atos obscenos
Um homem foi preso sob suspeita de assediar uma mulher dentro de um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na Estação Tatuapé, zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu quando a vítima estava voltando para casa e o vagão estava lotado. Após perceber o ato obsceno do suspeito com os genitais expostos, alguns passageiros reagiram agressivamente contra ele.
O acusado negou as acusações alegando que apenas ajustava sua bolsa no momento do ocorrido. No entanto, testemunhas relataram ter visto seus órgãos genitais à mostra enquanto ele tentava guardá-los novamente. A situação gerou indignação entre os presentes no trem.
Após as agressões dos passageiros revoltados com a situação, agentes da CPTM intervieram e encaminharam o suspeito para atendimento médico devido aos ferimentos sofridos. Posteriormente, ele foi levado à delegacia especializada na defesa da mulher e permanece à disposição das autoridades judiciais.
A ocorrência destaca um problema recorrente nos transportes públicos durante horários de pico: mulheres frequentemente enfrentam situações semelhantes sem denunciar ou tomar medidas legais contra os agressores.
