Homem suspeito de assediar mulher em vagão de trem é preso em São Paulo

Outros passageiros reagiram violentamente ao perceberem atos obscenos

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um homem foi preso sob suspeita de assediar uma mulher dentro de um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na Estação Tatuapé, zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu quando a vítima estava voltando para casa e o vagão estava lotado. Após perceber o ato obsceno do suspeito com os genitais expostos, alguns passageiros reagiram agressivamente contra ele.


O acusado negou as acusações alegando que apenas ajustava sua bolsa no momento do ocorrido. No entanto, testemunhas relataram ter visto seus órgãos genitais à mostra enquanto ele tentava guardá-los novamente. A situação gerou indignação entre os presentes no trem.


Após as agressões dos passageiros revoltados com a situação, agentes da CPTM intervieram e encaminharam o suspeito para atendimento médico devido aos ferimentos sofridos. Posteriormente, ele foi levado à delegacia especializada na defesa da mulher e permanece à disposição das autoridades judiciais.


A ocorrência destaca um problema recorrente nos transportes públicos durante horários de pico: mulheres frequentemente enfrentam situações semelhantes sem denunciar ou tomar medidas legais contra os agressores.




