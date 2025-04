Homem vai parar na UTI após ser agredido durante briga de trânsito em SP

Bruno Barbosa Faria de Lima, de 35 anos, sofreu traumatismo craniano após uma discussão no trânsito em São Paulo . Durante a briga com outro motorista, Bruno caiu e bateu a cabeça no asfalto. O agressor, que alega legítima defesa, afirmou ter sido provocado por Bruno e um passageiro. A Secretaria de Segurança Pública classificou o caso como lesão corporal dolosa. Testemunhas disseram que o confronto começou com os veículos lado a lado. Apesar da gravidade inicial, Bruno já recebeu alta e está em recuperação, segundo sua família. A investigação policial continua para esclarecer os fatos.



