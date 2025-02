Idosa é agredida e roubada após sacar aposentadoria em lotérica da Grande São Paulo

Uma idosa foi agredida e roubada logo após cerca de R$ 3.000 de sua aposentadoria em uma casa lotérica de Francisco Morato (SP). As criminosas tentaram enganá-la com uma falsa história de carteira perdida. Ao afastar-se, a vítima foi empurrada e caiu ao chão. As ladras fugiram com o dinheiro, celular e documentos dela. A filha da idosa descobriu que uma das mulheres já havia agido no local antes.