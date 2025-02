Idosa é enganada por mulheres, cai no golpe da gratidão e perde R$ 3.000

Duas mulheres abordaram Dona Elvira, uma idosa, após ela sair de uma agência bancária. Elas simularam gratidão pela devolução de uma carteira caída e ofereceram um falso presente. Sob o pretexto de que não poderia entrar em uma loja com bolsa e celular, Dona Elvira entregou seus pertences às criminosas, que desapareceram. A ação, capturada por câmeras de segurança, revelou ainda a participação de uma terceira pessoa que auxiliou no golpe. O dinheiro levado seria usado para cobrir despesas médicas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!