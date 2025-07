Idoso é agredido e assaltado enquanto caminhava na calçada em Guarulhos (SP)

Um idoso foi agredido durante um assalto enquanto caminhava com sua esposa em Guarulhos, na Grande São Paulo . Abordado por dois criminosos de bicicleta, ele foi empurrado, caiu no chão e teve sua correntinha e aliança roubadas. Além disso, dois dentes do idoso foram quebrados na agressão. A vítima foi encaminhada a uma unidade de pronto atendimento, enquanto os assaltantes fugiram. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e solicita informações da população. Detalhe curioso, os criminosos se aproximaram da vítima de forma amigável, o que pode ter relaxado o idoso antes do ataque.



