Idoso é suspeito de provocar explosão que matou a própria bisneta em SP

Um idoso é suspeito de ter provocado intencionalmente o incêndio que provocou a morte da bisneta dele, de quatro meses, no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo.



Euclides Ferreira teria acendido um fósforo após a instalação incorreta do botijão de gás, causando a explosão. Relatos indicam que ele buscava resolver um desentendimento com sua neta Juliana Pereira sobre o pagamento do aluguel do imóvel.



A residência dividida abrigava, além de Euclides, Juliana, seu marido Vinícius Bispo e as duas filhas do casal. O incidente deixou três imóveis vizinhos parcialmente interditados. Uma equipe de assistência social está acompanhando as famílias afetadas pelo desmoronamento.



