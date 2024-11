Um incêndio atingiu uma das galerias da região da 25 de Março, em São Paulo. As chamas iniciaram em uma loja de eletrônicos no térreo. Testemunhas relataram que um curto-circuito no ar-condicionado pode ter sido a causa. Oito equipes do Corpo de Bombeiros atuaram para controlar o fogo. Três pessoas foram levadas a hospitais.