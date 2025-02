Incêndio destrói farmácia na Casa Verde, zona norte de SP

Na zona norte de São Paulo, um alarme disparou em uma farmácia no bairro da Casa Verde. A Polícia Militar foi rapidamente acionada, chegando ao local na expectativa de um possível assalto. No entanto, eles encontraram fumaça saindo do estabelecimento. Os Bombeiros foram chamados e arrombaram a porta para combater chamas intensas dentro da farmácia. O incêndio foi atribuído a um curto circuito no sistema de ar-condicionado.