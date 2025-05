Incêndio destrói galpão com bicicletas elétricas na zona oeste de São Paulo

Um incêndio destruiu completamente um galpão onde estavam armazenadas bicicletas elétricas no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enfrentou dificuldades iniciais para adentrar o local devido à estrutura do galpão, mas os agentes conseguiram controlar as chamas após a queda do muro. O fogo intenso foi agravado pelo material de lítio presente nas bicicletas. Apesar da destruição total da linha de produção, não houve feridos. Os bombeiros continuam o trabalho de rescaldo no local.



