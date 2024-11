Jovem é encontrada morta dentro de casa em SP; namorado é principal suspeito

Uma jovem de 24 anos chamada Jéssica Lima Santos foi encontrada morta na cozinha de sua casa na zona sul de São Paulo. Ela tinha dois filhos e estava em um relacionamento com Marcelo dos Santos Júnior há dez anos. Vizinhos notaram a porta da residência aberta e encontraram a vítima com ferimentos por faca. O principal suspeito do crime é seu companheiro, que está sendo procurado pela polícia. Os filhos estão sob os cuidados da avó.