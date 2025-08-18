Jovem é espancado e morto na frente do pai após ser acusado de roubar panela

Gabriel Rodrigues da Silva, de 22 anos, foi espancado até a morte na frente do pai em São Paulo. Segundo testemunhas, ele teria sido acusado de roubar uma panela. A irmã da vítima relatou que seis homens o retiraram à força de casa e o levaram para uma área de mata. O pai tentou ajudar o filho durante a agressão e também foi agredido. A polícia investiga o caso para identificar os envolvidos na ação violenta.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!