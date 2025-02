Jovem morre após ser baleado na frente de casa em São Paulo

Igor, um jovem de 17 anos, morreu após ser baleado na frente de casa em São Paulo. Sua mãe, Ana Paula, estava em casa quando ouviu os tiros e correu para encontrar o filho ferido. Acredita-se que Igor tenha sido confundido com outra pessoa, já que o suposto assalto não foi confirmado; o celular dele não foi levado. "Meu filho era inocente, trabalhador e estudante", lamenta Ana Paula. O pai de Igor tentou socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos no hospital.



