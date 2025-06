Jovem morre eletrocutado ao encostar em fios no interior de São Paulo

O sapateiro Felipe Gustavo da Silva Monteiro, de 24 anos, morreu ao sofrer uma descarga elétrica em Franca (SP). Ele e os amigos montavam uma cabana improvisada com bambu para se proteger do sol durante um churrasco, quando a estrutura tocou em fios de alta tensão. Após a descarga, Felipe foi socorrido pelo padrasto e levado à unidade de pronto atendimento , mas não resistiu a uma parada cardíaca..



