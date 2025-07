Jovem que matou os pais e o irmão combinou com a namorada de assassinar a mãe dela

O jovem de 14 anos que matou os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna (RJ) combinou com a namorada, de 15 anos, que só conhecia virtualmente, de matar a mãe dela. Mensagens entre os dois adolescentes mostram a trama sinistra. Os dois menores foram apreendidos e estão sob custódia. O autor do crime tinha a intenção de viajar para Água Boa (MT), cidade onde a namorada vivia.



