Jovem se deita em trilho da CPTM e arrisca a vida em troca de curtidas nas redes

Dois jovens colocaram suas vidas em risco ao se deitarem sobre trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), buscando visibilidade nas redes sociais. Um deles estava vendado enquanto o outro registrava o ato. O incidente ocorreu entre as estações Calmon Viana e Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo . A segurança da CPTM foi acionada, mas os jovens já haviam deixado o local. O caso foi encaminhado à delegacia, felizmente ninguém se feriu. As autoridades alertam para o perigo de desafios como esse.



