Jovem vive com medo após receber ameaças de ex-amiga ciumenta

Uma jovem de 19 anos está vivendo com medo após receber ameaças de uma ex-amiga, que a acusa de ter se envolvido com seu ex-marido. A jovem, que agora evita sair de casa, tem recebido mensagens agressivas, inclusive ameaças de violência, como registrado em áudios: "minha mão tá coçando e tá ardendo pra bater nela", diz uma delas. A mãe da vítima expressa terror diante da situação, temendo pela segurança da filha. O caso foi relatado à polícia, sendo registrado como ameaça e injúria. As autoridades aguardam a manifestação da vítima para prosseguir com o inquérito. Mesmo diante das alegações, a acusada admite as ameaças e sustenta sua versão dos fatos.



