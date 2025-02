Jovens suspeitos de roubar carro de luxo de casal são apreendidos em SP

Três jovens foram detidos suspeitos de roubar um carro de luxo na zona sul de São Paulo, crime que ocorreu em fevereiro e foi capturado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver as vítimas sendo rendidas com violência. Após uma investigação, a polícia cumpriu mandados de prisão nas casas dos suspeitos, onde um deles tentou se esconder na casa da namorada e outro na casa da avó. O terceiro detido é menor de idade e já teve passagens pela Fundação Casa. Além das prisões, a polícia apreendeu diversos objetos que podem conectar o grupo a outros crimes na região.



