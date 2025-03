Juiz do tribunal do crime do PCC é preso e tenta subornar policiais com relógio de luxo

Um homem conhecido como Malvadão foi preso no centro de São Paulo após uma denúncia anônima. Ele era um dos juízes do tribunal do crime do PCC e tinha a função de aplicar penalidades a desafetos. Durante sua condução à delegacia, tentou subornar os policiais com um relógio Rolex avaliado em R$ 160 mil. O objeto teria sido roubado de uma mulher dopada durante um encontro. Segundo a polícia, a vítima foi enganada com o golpe do 'boa noite, Cinderela' em um condomínio de alto padrão na Grande São Paulo. A polícia investiga a participação dele em outros crimes relacionados a relógios luxuosos. O suspeito já tinha passagens por furto, roubo e tráfico de drogas.



