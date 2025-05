Justiça nega liberdade para marido e sogra acusadas de matarem professora de pilates

A justiça negou habeas corpus ao marido e à sogra suspeitos de envenenarem a professora de pilates Larissa Rodrigues, uma professora de com chumbinho. O médico Luiz Antonio Garnica e a mãe dele, Elisabete Arrabaça estão presos desde a semana passada. Imagens de câmeras registraram Larissa chegando ao condomínio e seu marido saindo pouco depois, antes de o corpo dela ser encontrado. A polícia investiga movimentações bancárias suspeitas na conta de Larissa após sua morte, levantando a hipótese de disputas financeiras. Larissa havia pedido divórcio após descobrir uma traição, e o crime pode ter sido premeditado. A amante do médico confirmou que passou a noite com ele antes do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!