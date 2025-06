Kombi pega fogo e fica completamente destruída na Freguesia do Ó, em SP

Um incêndio destruiu uma Kombi na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. O veículo, localizado próximo a um posto de gasolina, foi inicialmente combatido pela Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, evitando uma possível explosão. Marcas no piso mostram que a Kombi foi arrastada para fora do posto. O motorista esteve presente após o incidente. O posto de gasolina continua operando normalmente.



