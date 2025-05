Ladrão é preso ao ostentar carro de luxo nas redes sociais em SP

Um Porsche avaliado em quase R$ 600 mil foi roubado em São Paulo . O motorista foi rendido ao estacionar o carro. Um dos envolvidos foi preso após ostentar o carro nas redes sociais. A polícia, ao identificar os criminosos, realizou uma operação na casa de um deles em Heliópolis, onde celulares foram apreendidos e passarão por perícia. O veículo ainda não foi localizado e há suspeitas de que tenha sido levado para um desmanche clandestino, onde as peças têm alto valor de mercado. Oficinas de luxo na cidade também têm enfrentado furtos, com peças sendo revendidas ilegalmente, muitas vezes aos próprios donos.



