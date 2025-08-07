Ladrão é preso após furtar carro com rastreador na zona sul de São Paulo

Um homem foi preso em flagrante após furtar um carro na zona sul de São Paulo . A proprietária do veículo escondeu um rastreador dentro de uma caneta e acompanhava sua localização pelo celular, o que permitiu à polícia interceptar o criminoso rapidamente no bairro Ipiranga. O ladrão abandonou o carro ao perceber que não conseguiria fugir. Segundo a polícia, ele usou uma chave micha e um módulo eletrônico no crime.



