Ladrão que cometia crimes na região do Mercadão é preso em São Paulo

Um homem foi preso por policiais após tentar assaltar turistas no Mercadão Municipal de São Paulo . Armado, ele causou pânico entre os presentes até ser imobilizado por um comerciante local. O grupo do qual ele fazia parte já havia cometido outros crimes na região central. Durante a ação, o criminoso disparou dois tiros, mas ninguém ficou ferido. Segundo o comerciante, "teve o pessoal que gritou ladrão, ladrão, ladrão" e ele decidiu agir. A polícia ainda busca os demais suspeitos, que conseguiram fugir.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!