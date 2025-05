Ladrão se passa por morador e furta carros com rapidez em São Paulo

Uma onda de furtos no bairro de Santo Amaro, em São Paulo , tem gerado preocupação entre os moradores. Câmeras de segurança registraram um criminoso agindo em diferentes horários, sempre com rapidez e discrição, levando veículos e motocicletas. Moradores, como Sabrina e Beatriz, relatam grandes prejuízos após os roubos, com veículos levados mesmo em horários movimentados. A Secretaria de Segurança Pública está investigando os crimes e os moradores apelam por mais policiamento na região para garantir a segurança. Enquanto isso, o botão do pânico e câmeras são as defesas disponíveis, mas consideradas insuficientes.



