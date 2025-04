Ladrões usam bicicletas e roubam celulares de pedestres distraídos em São Paulo

Bandidos têm utilizado bicicletas para realizar furtos de celulares em vários bairros de São Paulo . Em flagrantes na Aclimação e Higienópolis, ciclistas abordaram vítimas distraídas. Um caso ocorreu quando uma mulher foi surpreendida enquanto usava o celular. Outro registro mostra um homem que teve seu aparelho arrancado das mãos por um ciclista. Na zona oeste, duas mulheres também foram alvo do mesmo tipo de crime. As ações revelam um padrão: criminosos aproveitam a distração das vítimas com dispositivos móveis. "A primeira vez que acontece isso comigo, fiquei bem assustada", disse Aline, que teve um prejuízo de $ 8 mil após o roubo enquanto lia mensagens.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!