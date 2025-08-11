Líder do PCC é morto em confronto com a polícia no litoral de São Paulo

Luken Cesar Burghi Augusto, ex-líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi morto em um confronto com a Rota em um condomínio na Praia Grande (SP). Procurado pela Justiça, ele possuía uma extensa ficha criminal e havia sido condenado a quase 50 anos de prisão por envolvimento em um mega assalto a uma transportadora de valores em 2017. Durante a abordagem policial, Luken reagiu atirando contra os agentes, que revidaram. Nenhum policial ficou ferido na ação. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que a operação foi fundamental para a segurança do país.



