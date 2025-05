Loja recém-inaugurada em São Paulo é roubada várias vezes e tem prejuízo de R$ 200 mil

uma loja recém-inaugurada na zona leste de São Paulo foi alvo de múltiplos furtos durante o feriado prolongado. Criminosos utilizaram um buraco na lateral do estabelecimento para entrar e roubar mercadorias diversas vezes.



A ação envolveu duas Kombis e disfarces para despistar. O prejuízo estimado é de R$ 200 mil . A Polícia Militar prendeu um homem de 60 anos, considerado líder do grupo.



Os donos, ainda se recuperando financeiramente, expressaram revolta diante das invasões audaciosas. Alguns produtos foram recuperados, mas apenas o suficiente para encher uma viatura.



