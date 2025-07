Lutadora gera revolta ao oferecer cigarro eletrônico a orangotango na Rússia

A boxeadora e lutadora de MMA Anastasia Luchkina, de 24 anos, gerou revolta ao publicar um vídeo oferecendo um cigarro eletrônico a um orangotango durante visita a um parque na Rússia . O animal aceitou o cigarro, fumou e, desde então, mostrou perda de apetite e evitou contato com pessoas. Há suspeitas de que o animal tenha engolido o dispositivo. Veterinários investigam os danos à saúde do orangotango. Médicos alertam para os riscos do uso de cigarros eletrônicos, como efisema e câncer de pulmão.



