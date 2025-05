Mãe deixa filha no colo de outra pessoa e parte para cima de diretora de escola infantil

Uma mãe agrediu a diretora de uma escola infantil de Salvador após uma discussão acalorada. A mãe, preocupada com um machucado apresentado pela filha, foi até a escola em busca de explicações.



Ambas as partes deram suas versões: a diretora afirma que a mãe, em um ato de raiva, jogou seu bebê nos braços de uma professora antes de começar a agressão. A mãe, por sua vez, acusa a diretora de provocar a discussão. A criança envolvida, de 5 anos, é autista grau 2.



O incidente mobilizou a Guarda Municipal e levou a diretora a realizar um exame de corpo de delito. A mãe expressou arrependimento por ter perdido a calma e afirmou quedeseja uma resolução pacífica.



