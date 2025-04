Márcia Pires lança livro “Da Ferida à Cicatriz” em São Paulo

No último sábado, o Templo de Salomão em São Paulo sediou o lançamento do livro "Da Ferida à Cicatriz", de Márcia Pires. A obra, que narra a trajetória de luta e superação da autora contra a violência doméstica e o abuso, busca inspirar mulheres em situações semelhantes. "Eu me exponho para ajudar essas pessoas", afirmou Márcia. O evento atraiu muitos convidados, incluindo apresentadores da RECORD , e teveuma palestra da autora e uma sessão de autógrafos. "Esse livro é uma ferramenta para transformação", destacou Cristiane Cardoso, responsável autora do prefácio. Após São Paulo, haverá mais noites de autógrafos em Brasília e Rio de Janeiro .



