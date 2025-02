MC Oruam é lavado para a delegacia após polícia prender fugitivo na casa do cantor

Polícia Civil do Rio de Janeiro faz nesta quarta-feira (26) uma operação na mansão do cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como MC Oruam, na zona oeste da capital fluminense. A ação foi iniciada após denúncias de um disparo de arma de fogo em Igaratá (SP). Durante as averiguações, os agentes encontraram um foragido da Justiça na casa de Oruam, que é filho do traficante Marcinho VP. O homem foi preso e o cantor teve que ir à delegacia para prestar depoimento



