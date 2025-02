Uma menina de 3 anos morreu na zona leste de São Paulo após ingerir um bolo que continha veneno para rato conhecido como chumbinho. A principal suspeita é que o avô comprou o veneno, e a avó preparou o bolo com o intuito de combater roedores. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do ocorrido e ouvindo os avós sobre o caso.