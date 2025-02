As bilheteiras do metrô em São Paulo terão alterações nos horários de funcionamento. As linhas 1 azul e 15 prata passarão a ter novo horário. A linha 15 prata já está operando com o novo horário desde o dia 15, das 6h às 22h. A mudança na linha 1 azul começará no dia 29 para 12 estações devido ao baixo movimento entre as 4h30 e as 6h e após as 22h.