Mistério: quatro gatos são encontrados mortos em 18 dias no Museu do Ipiranga

Quatro gatos foram encontrados mortos no jardim do Museu do Ipiranga, em São Paulo , em um intervalo de 18 dias.



Moradores da região suspeitam de crime e maus-tratos, já que dois dos animais apresentavam ferimentos visíveis. Voluntários, que cuidam dos gatos há mais de 20 anos, relatam que as mortes ocorrem durante a noite, quando o parque está fechado. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a polícia investiga o caso. Exames estão em andamento para determinar a causa das mortes. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente aguarda os laudos para tomar medidas cabíveis.



