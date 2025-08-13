Logo R7.com
Morador de rua 'Galo Cego' é preso após agredir diversas vítimas

Michel Costa da Silva foi detido após ataques violentos na zona oeste de SP

Balanço Geral Manhã|Do R7

O suspeito Michel Costa da Silva, conhecido como ‘Galo Cego’, foi preso na região do Butantã, zona oeste de São Paulo, por agressões a várias pessoas. Novas vítimas compareceram à delegacia para reconhecer o suspeito, incluindo o contador Antônio Fernandes, que expressou alívio por sua prisão e revolta pelos ataques. Entre os casos registrados está a morte de José Marconi e agressões a outras vítimas, que ainda apresentam lesões. Câmeras de segurança capturaram alguns ataques.

